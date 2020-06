Szef KPRM: Od tych wyborów będą zależały najbliższe lata rozwoju Polski

Starry Pierre Nick 10.6.20 8:45

Oj, już za kilkanaście dni fałszywy (oraz cyniczny, durny, złośliwy,...) "kandydat" na prezydenta RP, rodem z Warszafki, wpadnie w sidła demokracji i na mocy decyzji większości Polaków przegra z kretesem.

A szmatława Wyborcza będzie go pocieszać: - Rafałku, nie płacz, to nie byli wyborcy, to tylko "ciemny lud" z prowincji. Prawdziwi wyborcy są nieliczni, to elitarna kasta, siedzą w redakcji na Czerskiej. Daj nam trochę forsy z kasy warszawskiego ratusza, niewiele, parę milionów, ciemny lud nic nie zauważy, a nam się należy. A resztę kasy przelej pedałom. A gdy się zrobi manko, to zawsze możesz podwyższyć opłaty za śmieci i gówna.