Szef KPRM: Nie ma mowy o kolejnym ,,lockdownie’’

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk gościł na antenie Polsat News, gdzie przekonywał, że nie ma mowy o kolejnym zamknięciu gospodarki w Polsce. Polityk zapewnia, że nikt w Polsce dziś o tym nie myśli, ponieważ zwyczajnie nas na to nie stać.

Szef KPRM zwrócił uwagę, że Polska do tej pory dobrze radzi sobie z walką z koronawirusem. Odnosząc się do nowego roku szkolnego i powrotu uczniów do szkół zapewnił, że rząd będzie wspierał samorządy w organizowaniu pracy szkół w czasie pandemii. Do placówek oświaty mają trafić środki ochronne. Już do piątku do szkół trafi 13 mln maseczek i później kolejne 15 mln.

- „Będziemy reagowali adekwatnie do rozwoju pandemii, natomiast nikt dzisiaj nie myśli o zamknięciu gospodarki takim, z jakim mieliśmy do czynienia wiosną tego roku. Dzisiaj nikogo nie stać na tak radykalne działania, jakie były wiosna tego roku podejmowane” – podkreśla Michał Dworczyk.

Przyznał przy tym, że obecnie rząd decyduje się na przywracanie pewnych obostrzeń i nie wyklucza kolejnych. Wczoraj poinformowano o przedłużeniu do 1. września zakazu połączeń lotniczych do 43 krajów.

kak/PAP, niezależna.pl