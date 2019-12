Szef Komitetu Żydów Amerykańkich reaguje na antypolski atak Putina

„Niewiarygodne. Rewizjonizm historyczny na sterydach. Nazistowskie Niemcy, a nie Polska, są odpowiedzialne za II wojnę światową!!! Pakt Stalina z Hitlerem z 1939 r. pogorszył jeszcze sytuację, która już była okropna. Sowieckie rządy w Europie Wschodniej po II wojnie światowej przedłużyły erę ucisku”-podkreślił David Harris, dołączając link do artykułu opisującego wypowiedź Władimira Putina z 20 grudnia, gdzie prezydent Federacji Rosyjskiej zarzuca przedstawicielom władz Polski w latach 1938-1939 paktowanie z hitlerowskimi Niemcami oraz współodpowiedzialność za wybuch II wojny światowej.

Putin ponownie podjął temat II wojny światowej we wtorek, kiedy uczestniczył w posiedzeniu kolegium kierowniczego ministerstwa obrony Rosji. Stwierdził wówczas, że przedwojenny polski ambasador w Niemczech Józef Lipski miał obiecywać postawienie w Warszawie pomnika Adolfowi Hitlerowi, jeśli wysłałby on polskich Żydów na zagładę do Afryki.