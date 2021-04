Szef gangu poszukiwany 14 listami gończymi - wpadł na wybrzeżu

Nieuchwytny był od trzech lat. A poszukiwany 14 listami gończymi przez policjantów w całej Polsce za oszustwa internetowe wobec tysięcy pokrzywdzonych. Do ustalenia miejsca jego przebywania oraz samego zatrzymania po raz kolejny niezbędne było zaangażowanie policyjnych łowców głów z Gorzowa Wielkopolskiego. Teraz 35-letni Lubuszanin trafi za kratki na co najmniej 5 lat.

35-letni Lubuszanin wolność odzyskał w 2018 roku w przerwie w odbywaniu kary za poprzednie przestępstwa związane z przestępczością gospodarczą, kiedy nie powrócił do zakładu karnego. Szybko po tym wiadomym było, że mężczyzna ten powrócił do przestępczego procederu, na którym bezprawnie dorobił się dużych pieniędzy. I tym razem pokusa łatwego zarobku wzięła górę nad resocjalizacją i chęcią podjęcia uczciwej pracy. Schemat działania tego oszusta był taki sam jak w przypadku poprzednich przestępstw, za które mężczyzna ma orzeczone prawomocne wyroki pozbawienia wolności. Podobni jak przedtem 35-latek za pośrednictwem portali internetowych, podszywając się pod znaną sieć handlową zajmującą się dystrybucja sprzętu AGD i RTV, oferował do sprzedaży markowe telefony, aparaty czy roboty kuchenne o wysokiej wartości rynkowej po zaniżonej cenie określając to jako specjalna promocja. W ten sposób szybko zdobywał sobie klientów, którzy niczego nie świadomi wpłacali tysiące złotych za towary, które nigdy do nich nie trafiły. Zawiadomienia o oszustwach składane były na terenie całej Polski, które będą teraz rozpatrywane w prowadzonych przez policjantów postępowaniach przygotowawczych w sprawie oszustw.

Przez trzy lata mężczyzna był nieuchwytny. Za 35-latkiem wystawiono 14 listów gończych i ponad 50 zarządzeń o poszukiwaniach. Zadanie związane z jego odnalezieniem, podobnie jak sprawa, którą opisywaliśmy przed kilkoma dniami w informacji: Kierował zorganizowaną grupą przestępczą i był poszukiwany listem gończym. Zatrzymany przez gorzowskich „łowców głów”. do policjantów Zespołu Poszukiwań Celowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim potocznie nazywanych łowcami głów, trafiło pod koniec 2020 roku. Od tego momentu doświadczeni funkcjonariusze wydziału kryminalnego, którzy współpracowali ze swoimi kolegami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, rozpoczęli czynności operacyjne. Ich cel był jasny - ustalenie miejsca przebywania i zatrzymanie poszukiwanego 14-stoma listami gończymi wystawionymi przez sądy w całym kraju. Po raz kolejny skuteczność i profesjonalizm swoich działań udowodnili w praktyce. W czwartek, 15.04.2021 r., na ręce 35-letniego mężczyzny kajdanki założyli właśnie gorzowscy „Łowcy Głów”. Do jego zatrzymania, którym był całkowicie zaskoczony, doszło na terenie województwa pomorskiego. Mężczyzna został osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a następnie przekonwojowany do aresztu śledczego.

mp/policja.pl