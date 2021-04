Szef gabinetu prezydenta RP o atakowaniu L. Kaczyńskiego: Podłość!!!

Donald Tusk w rozmowie na antenie TVN24 „[…] nie wprost, asekuracyjnie, ale jednak wyraźnie oskarżył świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego o spowodowanie katastrofy smoleńskiej” – stwierdził szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szrot.

Donald Tusk w trakcie wspomnianej rozmowy stwierdził między innymi, że w 2008 roku prezydent Kaczyński powiedział w rozmowie z nim, że od tej pory on sam będzie podejmował decyzje co do tego, gdzie i kiedy będzie leciał rządowym samolotem. Do tych słów między innymi odnosił się Szrot.

W dalszej części swojej wypowiedzi w rozmowie na antenie TVP Info rzecznik gabinetu prezydenta stwierdził:

„To zostało - moim zdaniem - potraktowane jako sygnał. I osoby typu Romana Giertycha czy Leszka Millera dalej tę linie kontynuowały w ostatnich dniach”.

Dodał też:

„[…] oskarżanie Lecha Kaczyńskiego i innych osób, które zginęły w tej katastrofie o jej spowodowanie - powiem to wprost - jest podłością”.

dam/TVP Info,PAP