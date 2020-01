Szef Episkopatu Włoch: Kto nie akceptuje papieża niech zostanie protestantem

Kardynał Bassetti wygłosił swój komentarz na konferencji prasowej w Perugii, która odbyła się w sobotę w dniu św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarstwa. Włoski hierarcha zaatakował dziennikarzy, którzy nie są przychylni obecnemu ojcu świętemu: „Niewygodny jest wam obecny papież? Jeśli ktoś nie lubi tego papieża, niech to powie, ponieważ ma wolność wyboru innych dróg”.

Jego atak spotkał się z negatywną reakcją dziennikarzy. Nick Donnelly, dziennikarz i diakon, uznał, że wypowiedź kard. Bassettiego jest na „rekordowo niskim poziomie”. Stwierdził też, że „publiczne zachęcanie do schizmy pokazuje” to, jak bardzo zwolenników obecnego papieża uwierają „niezależne media katolickie i media społecznościowe, które sprzeciwiają się ich herezji i niemoralności”.

Z kolei konserwatywna gazeta „Secolo d’Italia” oburzenie kardynała na dziennikarzy uznała za „coś, co wygląda na ekskomunikę”, która wymierzona jest w krytyków obecnego pontyfikatu, oraz za „niespotykanie gwałtowny atak, jeśli weźmie się pod uwagę rolę, jaką Bassetti odgrywa w Kościele”. Zdziwienie dziennika wywołał też fakt, iż ten atak został przypuszczony właśnie w dniu św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy.

Na konferencji prasowej kard. Bassetti zauważył, że dziennikarzy i kapłanów łączy umiejętność „rozróżniania pomiędzy tym, co dobre i mniej dobre, pomiędzy tym, co właściwe, a co trujące”.