Szczepionka na koronawirusa. Górniak: Jeśli będzie obowiązkowa, wyprowadzę się z Polski!

Piosenkarka Edyta Górniak, która zasłynęła ostatnio swoimi słowami na temat epidemii koronawirusa, teraz zapewnia że nie zgodzi się na przymusowe szczepienie.

„Jeśli szczepienia przeciw Covid-19 będą obowiązkowe, wyprowadzę się z Polski, gdy będzie to konieczne”

- deklaruje artystka w rozmowie na antenie Polsat News.

Stwierdziła także, że jej wcześniejsze słowa na temat epidemii, kiedy to stwierdziła że w szpitalach leżą nie chorzy na Covid-19, ale statyści, zostały wyrwane z kontekstu:

„Gdybym faktycznie powiedziała, że w szpitalach nie ma chorych ludzi, ale są statyści, to byłoby to absurdem. (Wydaje się, że) komukolwiek trudno jest w to uwierzyć, a jednak ludzie uwierzyli”.

Dodała, że nie ma żalu do osób, które „nadały inny kontekst wypowiedzi”.

dam/Polsat News,Fronda.pl