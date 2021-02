Szczepienia. Minister Czarnek do nauczycieli: Nie słuchajcie tych bzdur!

„To, że jest AstraZeneca, że jest ta szczepionka, to szansa na to, żebyście państwo uratowali swoje życie i zdrowie. Weźcie państwo to pod uwagę, a nie bierzcie pod uwagę tych wszystkich bzdur, które dookoła są opowiadane” – mówił wczoraj minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Polityk w rozmowie na antenie TVP Info zaapelował do wszystkich nauczycieli, aby mieli świadomość że zakażenie koronawirusem można przejść bardzo ciężko i nie wierzyli w „bzdury” na temat szczepionek.

Podkreślił, że szczepienia to :

„[…] wielka szansa dla was i dla waszych rodzin, ale również dla oświaty i dla szkolnictwa wyższego. Skorzystajmy z tej szansy”.

