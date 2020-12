Szczepienia jeszcze przed Świętami. KE podała datę

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podała dziś datę rozpoczęcia szczepień przeciwko koronawirusowi. Szczepienia mają rozpocząć się jednocześnie we wszystkich państwach członkowskich UE w dniach 27, 28 i 29 grudnia.

- „To czas Europy. W dniach 27, 28 i 29 grudnia w całej Unii Europejskiej rozpoczną się szczepienia. Razem chronimy naszych obywateli. Razem jesteśmy silniejsi” – napisała Ursula von der Leyen na Twitterze.

It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL