Szczepienia coraz bardziej popularne. Sondaż: Polacy dobrze oceniają rządowy system

Powoli rośnie popularność szczepień. Polacy dobrze oceniają rząd za organizację akcji - informuje wtorkowy Dziennik Gazeta Prawna.

Ponadto z opublikowanego sondażu United Surveys dla DGP oraz radia RMF FM, 37 proc. Polaków chce się szczepić. Do tego liczby należy jednak doliczyć 32 proc. osób, które już zostały zaszczepione co namniej jedną dawką - wskazuje DGP. Łącznie daje to 69 proc. Polaków przychylnych szczepieniom, co jest dobrym wynikiem.

Ponadto odsetek osób, które nie chcą się szczepić spadł z 27 do 21 proc., co odnotowuje DGP.

DGP zaznacza jednak, że popularność szczepień i tak ma duże znaczenie, ponieważ ze względu na mnogość mutacji koronawirusa zaszczepienie 70 proc. populacji może okazać się niewystarczające.

Najbardziej przychylne szczepieniom są osoby starsze, młodzi zaś szczepić się nie chcą - wskazuje dalej sondaż.

W grupie wiekowej 18-29 lat aż połowa ankietowanych nie chce się zaszczepić.

Ponadto rządowy program szczepień pozytywnie ocenia 53 proc. ankietowanych, 36 proc. zaś negatywnie.

jkg/dgp