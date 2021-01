Szczepienia celebrytów, rektor WUM we władzach fundacji TVN

- Dziwi nas, że żaden z dziennikarzy nie dotarł do tego, że co najmniej jedno nazwisko na liście 18 z WUMu jest również bardzo ściśle związane ze wspomnianą stacją oraz że nigdzie nie padło, iż JM prof. Zbigniew Gaciong jest wiceprzewodniczącym Rady Fundacji TVN… - czytamy we wpisie na Facebooku studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jak się okazuje, rektor WUM jest również ekspertem ds. epidemii koronawirusa w programach TVN. Zapytany natomiast, czy przeprosi za zaistniałą sytuację powiedział:

- Przepraszam można powiedzieć za coś, co się źle zrobiło; jeśli komisja ustali, że WUM np. nie dopełnił nadzoru nad działalnością spółki.

Podczas sobotniej konferencji prasowej Rektor WUM poinformował, że wydał polecenie wewnętrznej komisji do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego podanie szczepionki przeciwko COVID-19 osobom spoza grupy „zero”, co miało miejsce na terenie uczelni.

Rektor stwierdził także, że nie miał wiedzy na temat podania szczepionki osobom, które są spoza grupy wyznaczonej w rządowej strategii szczepień.

- Zastanawialiśmy się czemu temat szczepień poza kolejką został tak łagodnie i oględnie potraktowany w noworocznych Faktach TVN, szczególnie że temat wydaje nam się bulwersujący – czytamy dalej we wpisie studentów WUM.

- To nie jest tania sensacja. Personel medyczny codziennie naraża życie, a my w bolesny sposób dowiadujemy się, że ideały, z którymi zaczynaliśmy studia, można wyrzucić do kosza, bo ważniejsze niż etyka lekarska jest celebryctwo, niż sprawiedliwość - władza, niż odpowiedzialność - własna wygoda – piszą dalej studenci.

