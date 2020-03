Szaleje pandemia koronawirusa, a Spurek toczy walkę... ws. burgerów

J.P 31.3.20 8:57

A co ma niby robić? Każdy powinien się starać żyć normalnie według własnych potrzeb, według własnych przekonań.

Walczyć o zmiany które są pozytywne.



Na świcie z glodu umiera codziennie 8500 dzieci czy kogoś to ma obchodzić czy fronda na to pozwoli by się tym problemem zajmować, czy tylko powinno się skupić na żalu za grzechy, klekaniu i wywyższaniu partii?