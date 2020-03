Szach i mat! Jest kasa na TVP i onkologię! Opozycja wściekła

Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę abonamentową, a dzisiaj utworzenie Funduszu Medycznego, którego celem będzie wsparcie między innymi onkologii.

Jakie są reakcje opozycji? Głównie to wściekłość i niedowierzanie, ale standardowo pojawiają się próby zaklinania a nawet zakłamywania rzeczywistości. Najwidoczniej przyjęta została też taktyka udawania, że Fundusz Medyczny najzwyczajniej nie istnieje.

Psychologowie na takie działania posiadają termin „wypieranie”, kiedy ktoś nie chce dopuścić do świadomości, że coś się wydarzyło niezgodnie z czyimś życzeniem, albo stanem wiedzy.

Ale pojawia się też standardowy „koronny” argument, że komuś trzeba ukraść, żeby komuś dać. No to też pokazuje, jak co poniektórzy wyobrażają sobie rządzenie. Oby się trzymali z dala od Polaków!

A oto kilka przykładów histerii opartej na wymazywaniu i próbach odwrócenia uwagi.

Palec Lichockiej to niewinny gest wobec tego co zrobił Andrzej Duda. Podpisanie ustawy i przekazanie pieniędzy na TVP zamiast chorym na raka, to wybór kłamstwa w miejsce nadziei. Będziemy pamiętać. — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) March 7, 2020

.@AndrzejDuda obiecał 3 mld zł na ochronę zdrowia w związku z #koronawirus



Dlaczego 3 mld zł? Bo to więcej niż 2 mld zł, które wczoraj dał na propagandę w TVP.



Ciekawe jakiej grupie społecznej PiS zabierze pieniądze by przykryć przepychanki partyjne?#DośćPartyjniactwa — Szymon Hołownia Oficjalny (@szymon_holownia) March 7, 2020

Jarosław Kaczyński zdecydował, by wyrzucić w błoto 2 miliardy złotych. Można było przeznaczyć je na leczenie nowotworów, walkę z koronawirusem, ochronę zdrowia. Ta władza jest po prostu amoralna. Tylko #Kidawa2020 #PrawdziwaPrezydent pic.twitter.com/vE0Piqwh0f — Mariusz Witczak (@mswitczak) March 7, 2020

Wedlug A.Dudy przekazanie pieniędzy nachorych na raka byłoby nieprzyzwoite. Problemem tego człowieka jest to, że kategoria „ przyzwoitość” jest dla niego całkowicie niezrozumiała. Ktoś taki nigdy nie powinien zostać prezydentem. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) March 7, 2020

No to skończyło się rumakowanie. PAD przez 22 dni 22 godziny i 55 minut udawał „niezłomnego” i.... skończył rumakować i podpisał 2 mld zł na propagandę w TVP. Chorzy na raka zobaczyli tylko palec Lichockiej. #Dudadość w maju zrobimy #WyPADzPałacu pic.twitter.com/tVD5vxDhSq — Sławek Neumann (@SlawekNeumann) March 6, 2020

Prezydent #Duda stanął po stronie przemysłu pogardy, nienawiści i dzielenia Polaków. Zamiast #2mld na onkologię, wybrał #TVPiS. Wierzę, że już w maju Polacy rozliczą @AndrzejDuda za tę wyjątkowo antyobywatelską decyzję. Wstyd... — Borys Budka (@bbudka) March 6, 2020

Wypowiedział się też sam marszałek Tomas Grodzki, lekarz z zawodu, który na lotnisku nie chciał się poddać procedurom związanym z ochroną przed koronawirusem. To jest już szczyt hipokryzji!

1. Jeśli zachorujemy na koronawirusa, 98-99% z nas wyzdrowieje (na dziś 5 zachorowań, 0 zgonów).2. Na grypę podobnie (luty 2020->500 tys zachorowań!!! 20 zgonów).3. Na raka zachoruje w tym roku 160 tys Polaków, umrze ok 100tys!!! Zagadka-które z tych trzech jest najgroźniejsze? — Tomasz Grodzki (@profGrodzki) March 7, 2020

A swoją drogą, to ciekawe, ile kasty za czasów PO/PSL lądowało w błocie, skoro znalazły się pieniądze na 500 plus, 300 plus, 13. emeryturę. Teraz na TVP i oprócz zwiększających się nakładów na służbę zdrowia, teraz powstaje jeszcze Fundusz Medyczny.

Wygląda na to, że ośmiorniczki, butelki wina za 1000 zł i drogie zegarki, to dopiero przystawka i wierzchołek góry lodowej. I może zapewne nawet nie przygrywka do prawdziwej opery w kilku aktach.

