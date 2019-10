Tomasz Terlikowski: Zmiany Synodu Amazońskiego dotrą także do Polski. Szybciej, niż myślimy...

24.10.19 11:48

Przypomnijmy, w 2005 roku ksiądz Paweł został zatrzymany przez policję we Wrocławiu. Proponował młodym chłopcom „po stówie za numerek”. Policjanci przeszukali mieszkanie księdza, a w jego komputerze znaleźli treści pedofilskie. Ksiądz został przez swoich wrocławskich przełożonych zawieszony w wykonywaniu czynności duszpasterskich. Niespełna rok później ks. Paweł K. pojawił się w diecezji bydgoskiej. Od lipca 2006 r. do czerwca 2009 r. pracował w parafii Opatrzności Bożej w Bydgoszczy. Powierzono mu opiekę nad ministrantami, otrzymał również od biskupa Jana Tyrawy imienną misję kanoniczną kierującą go do pracy w nieistniejącym już dziś Gimnazjum nr 13 jako nauczyciel religii! W tym czasie rozpoczął „urabianie” rodzin chłopców ze służby liturgicznej oraz najprawdopodobniej zaczął molestować co najmniej kilku z nich. Prokurator porównał zachowanie byłego już księdza do pająka, który oplatał swoją siecią najpierw rodziców, a kiedy zdobywał ich zaufanie - zaczynał krzywdzić dzieci.



Przypomnijmy, tylko jeden z nich - Arek (imię zmienione) zdecydował się wystąpić w sądzie przeciwko księdzu pedofilowi. M.in. dzięki jego zeznaniom były ks. Paweł K. został skazany na siedem lat więzienia. Nigdy nie przyznał się do winy. Jak podała wrocławska „Gazeta Wyborcza”, po odbyciu kary więzienia Paweł K. może trafić do „ośrodka dla bestii”, czyli Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. By nigdy więcej nie gwałcił dzieci. I taka osoba, jeszcze jako ksiądz, została przeniesiona z archidiecezji wrocławskiej do diecezji bydgoskiej, gdzie powierzono mu opiekę nad ministrantami i naukę religii w gimnazjum!



Dziś ks. bp Jan Tyrawa, ordynariusz bydgoski, ma składać wyjaśnienia przed sądem w sprawie, którą ofiara ks. pedofila wytoczyła dwóm diecezjom.



https://gs24.pl/pedofilia-w-kosciele-ksiadz-pawel-proponowal-po-stowie-za-numerek-co-wyjasni-biskup-bydgoski-jan-tyrawa/ar/c1-14526859