Syna Polki ma adoptować para gejów. Interweniuje Ministerstwo

ale sędziów to goowno obchodzi - nie ich dzieci 1.12.19 21:11

W stanie Massachusetts USA do 2004 r. był zakaz adopcji dzieci przez zboków.

W 2002 r. gubernatorem został wybrany M. Romney, który jest Mormonem i to on podpisał ten akt.



Najwięcej adopcji bylo przeprowadzanych za pośrednictwem Catholic Charities, ale kiedy the Massachusetts House of Representatives wprowadził ustawę dającą prawo adopcji pedofilom, Catholic Charities wycofalo się z pomocą w adopcjach.



Dzisiaj nie ma dnia aby nie było sprawy w sądach o molestowanie, o porzucanie adoptowanych przez zboków dzieci, głównie chłopców.



Nawet morderstwa.



Smutne realia nieprzemyślanych decyzji.