Syn zatrzymanego Ryszarda K. pobił dziennikarza TVP! CMWP reaguje

Szokujące informacje na temat syna biznesmena Ryszarda K.. Jego syn miał pobić dziennikarza TVP, który trafił przez to do szpitala.

Wczoraj CBA zatrzymało Romana G. oraz Ryszarda K. Po godzinei 19:30 przed domem tego drugiego doszło do brutalnej napaści syna K. na operatora Telewizji Polskiej. Mężczyzna miał podejść do ekipy i popychać operatora. Wedle relacji reporterki kilkukrotnie uderzył go w twarz.

Szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosław Olechowski napisał na Twitterze:

„Dzisiaj w Gdyni operator TVP - wykonujący obowiązki służbowe - został zaatakowany i dotkliwie pobity. Nie ma zgody na przemoc! Wolność słowa to fundament demokracji. Liczę, że sprawca zostanie surowo ukarany”.

Do sprawy odniosło się także Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP. W oświadczeniu Jolanta Hajdasz z napisała:

„Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje przeciwko utrudnianiu pracy dziennikarzy i osób realizujących z nimi materiały dziennikarskie np. operatorów telewizyjnych podczas wykonywania ich zawodowych obowiązków, czego skandalicznym przykładem jest pobicie operatora Telewizji Polskiej w trakcie realizacji materiału dziennikarskiego z aresztowania biznesmena Ryszarda K. w Gdyni 15 października 2020 r.”.

