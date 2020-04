Syn Martyniuka spędzi miesiąc za kratkami. Złamał kwarantannę i jeździł bez prawa jazdy

Jak się okazuje, Daniel M. wrócił niedawno z Niemiec i zgodnie z obowiązującym obecnie w Polsce prawem każdy wracający z zagranicy jest zobowiązany do odbycia dwutygodniowej kwarantanny. W przypadku Daniela M. miała ona trwać do 19 kwietnia 2020.

Syn gwiazdora miał oszukać próbować oszukać policjantów dwukrotnie. Najpierw skłamał, że bierze prysznic, kiedy policjanci przyjechali go skontrolować. Kłamstwo wydało się, gdy po 15 minutach widziano go jak wbiegał do domu. Drugie naruszenie kwarantanny miało miejsce dwa dni później. Wybrał się na przejażdżkę bez ważnego prawa jazdy. Zostały mu wykonane testy, z których wynika, że nie jest zakażony koronawirusem.