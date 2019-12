Syn Banasia wydał oświadczenie. Chodzi o pracę w PKO

5.12.19 22:09

Zaś oświadczyni ? Same oświdczynia . Kogo to tak żyniom tyla razy ? Bydzie dużo wesel , bydymy sie bawić na muzyce . Jo już niy do tańca . Byda sie zaglondać bez łokno jak podrygujom .



A tak nawiasem : ktoś słucha tych oświadczeń ? Ja nigdy . Dla mnie znaczenie ma to co dany człowiek robi , jak postępuje a nie co mówi . Kto jednak chce , to niech słucha . Jeśli był dobrym pracownikiem i niesłusznie został zwolniony to powinien się odwołać do Państwowej Inspekcji Pracy a nie pisać ........oświadczyny .



" Oświadczam ci się Aniele , że jesteś głupi jak cielę " .