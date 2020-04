SYMULACJA! Koronawirus utrzymuje się w powietrzu nawet kilka minut

J.P 11.4.20 20:41

"Jak wynika z badań fińskich ośrodków badających koronawirusa, może on się utrzymywać w powietrzu nawet do kilku minut."





Skoro utrzymuje się kilka minut to dystans jakikolwiek wydaje się bez sensu, bo idąc za kimś nawet w odległości 10 metrów, za 10 sekund i tak będziemy w tej chmurze.





"Dlatego tak ważny i zrozumiały staje się dystans, jaki należy zachować między osobami."



🤔 hmm... zrozumiały.