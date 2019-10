Symboliczna sprawiedliwość! Były zomowiec bez łaski ministra

Arek 24.10.19 8:51

Bardzo dobrze zrobil, Mój znajomy, wiezień stalinowski, kiedyś powiedział; jak Polska odzyska wolność , to nie wsadzajcie tych morderców do więzienia.

Na pytanie co z nimi zrobic, człowiek ten który przeszedł katusze na Rakowieckiej, siedział w celi śmierci ponad pół roku, powiedział ; odebrać im emerytury, mieszkania, ordery, kolejność dowolna.

W takim razie jak bedą żyli zapytałem?

Odpowiedz była krótka „ niech żebrzą „

Miał rację, mści się że nie było lustracji, tak dużo komuchów, postkomuchów mamy w sejmie, w europarlamencie, ktoś na nich głosuje, wstyd.