Sylwester już jutro. Oto trzy przepisy na świetne przekąski!

Bruschetta z czosnkiem, pomidorami i bazylią

Najpierw na oliwie należy podsmażyć czosnek. Do niego dodajemy pomidory oraz bazylię wraz z solą i pieprzem. Gdy odparujemy wodę z pomidorów, na patelni podsmażamy oddzielnie plastry bagietek (grube!). Nacieramy je rozgniecionym czosnkiem, skrapiamy oliwą oraz posypujemy solą. Na tak przygotowane bagietki kładziemy pokrojony w plastry ser mozzarella, na którym kładziemy pomidory, posypując wszystko bazylią (najlepiej świeżo posiekanymi listkami) i skrapiając sokiem z cytryny.

Rolada z ciasta francuskiego

Cebulę należy posiekać oraz zeszklić na oliwie. Do niej dodaj umyty oraz osuszony szpinak i smaż tak długo, aż zmięknie. Wówczas dodaj ser pleśniowy, uprzednio pokrojony w kostkę oraz czosnek (najlepiej przeciśnij go przez praskę). Wszystko to dopraw solą oraz pieprzem.