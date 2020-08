Święto Wojska Polskiego w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Uroczystości. Relacja (Wideo)

100. rocznica Bitwy Warszawskiej, Święto Wojska Polskiego – to ważny dzień, w którym dziękujemy za służbę naszym żołnierzom, oddajemy hołd poległym za Ojczyznę, a także wspominamy tamten wielki i znaczący czas w naszej historii – podkreślił Prezydent.

Today Secretary Pompeo @SecPompeo and Minister of Defense @MBlaszczak @MON_GOV_PL signed the Enhanced Defense Cooperation Agreement, which provides the framework for Polish-American defense cooperation for decades to come. It’s a milestone for Polish, U.S., and NATO security. pic.twitter.com/Ei5uA6fBjs