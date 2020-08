Święto Wojska Polskiego w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Uroczystą mszą św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie z udziałem najwyższych władz państwowych, w tym Pary Prezydenckiej rozpoczęły się centralne obchody Święta Wojska Polskiego w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Andrzej Duda, doceniając znaczenie i rolę Ordynariatu Polowego w setną rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, przekazał Katedrze Polowej proporzec Prezydenta RP.

O godz. 10.45 w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda spotka się z sekretarzem stanu USA Michaelem Pompeo. W obecności Prezydenta Dudy amerykański sekretarz stanu oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpiszą umowę o współpracy wojskowej.

W południe, jak co roku, w tym dniu, przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbędzie się uroczysta odprawa wart. W uroczystości weźmie udział Prezydent Andrzej Duda, sekretarz stanu USA Michael Pompeo oraz kadra kierownicza Sił Zbrojnych.

W uroczystej odprawie wart będzie uczestniczyło też ponad 550 żołnierzy z: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych, Inspektoratu Wsparcia, Wojsk Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej oraz Dowództwa Garnizonu Warszawa. Rolę pododdziału honorowego pełnić będzie Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego, oprawę muzyczną zapewni Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. W trakcie uroczystości zostaną oddane salwy armatnie. Całość zwieńczy defilada pododdziałów.

Po zakończeniu uroczystości Prezydent złoży wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

- Jak zawsze 15 sierpnia, Andrzej Duda zaprasza do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli WP, kombatantów i osoby życia publicznego, by wznieść toast za powodzenie Rzeczpospolitej i polskiego wojska. W tym roku to spotkanie, jak całe obchody, będzie odbywało się w reżimie epidemicznym, będą ograniczone do minimum – zaznaczył minister Wojciech Kolarski.

