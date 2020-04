Święto św. Marka Ewangelisty. Co o nim wiemy?

ktoś tam 25.4.20 8:53

Ciekawe co św. Marek Ewangelista by powiedział na obnoszenie Pachamamy przed Obliczem Boga Jedynego ukrytym pod postacią Najświętszego Sakramentu w tabernakulum... A właściwie to wiemy.



Co tam było z pomnikiem Dagona jak Filistyni postawili przed nim Arkę Przymierza? No to wszystko jasne. Tak i teraz: kościoły puste? No to Pan Bóg właśnie systematycznie obala bergogliańskie badziewie sprzed Swego Oblicza. I ponieważ duchowieństwo i wierni nadal cieszą się z tego jak czule bredzi Bergoglio to nie trudno przewidzieć ciąg dalszy. Nie trzeba być prorokiem. Wystarczy przeczytać uważnie Apokalipsę św. Jana. Na co Bogu bałwochwalczy wyznawcy?