Świątecznych cudów czas! Opozycja chwali rządzących, PiS dziękuje opozycji

Święta Bożego Narodzenia to prawdziwy czas cudów! Nawet w polityce. Kiedy Bóg się rodzi, okazuje się, że politycy potrafią dostrzec dobro nawet w swoich największych wrogach. Tak więc politycy totalnej opozycji zaczynają dostrzegać… sukcesy Prawa i Sprawiedliwości, a przedstawiciele obozu rządzących doceniają zaangażowanie opozycji.

Anna Maria Żukowska z Lewicy w wigilijnej rozmowie z portalem tvp.info wyraziła uznanie dla Jarosława Kaczyńskiego w związku z projektem Piątki dla zwierząt. Posłanka podkreśla, że prezes PiS od lat konsekwentnie angażuje się w polepszenie dobrobytu zwierząt i choć projekt ostatecznie przepadł, przynajmniej na razie, to jak mówi Żukowska: „wiem, że chciał dobrze”.

Parlamentarzystka Lewicy w święta postanowiła też wyróżnić pracę wicepremier Jadwigi Emilewicz wskazując, że pracując w rządzie wykazywała się dużymi kompetencjami oraz otwartością na sugestie i propozycje dot. pomocy dla przedsiębiorców.

Wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek stwierdził natomiast, że mimo wielu różnić, jest przekonany, że udałoby mu się porozumieć z posłanką PiS Violettą Porowską w kwestiach dotyczących praw człowieka.

- „Chociaż jesteśmy po dwóch stronach barykady politycznej i prawie nigdy się nie zgadzamy, to wiem, że takie wartości jak prawa człowieka, a szczególnie prawa kobiet, są dla niej niezwykle ważne. W pewnych kwestiach dotyczących tych obszarów na pewno moglibyśmy więc znaleźć nić porozumienia, porozmawiać, a być może ręka w rękę zagłosować wspólnie nad jakąś dobrą ustawą” – powiedział Śmiszek portalowi tvp.info.

Wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski stwierdził, że gdyby był premierem, to chciałby, aby szefem jego kancelarii był ktoś taki jak Michał Dworczyk.

- „Bardzo cenię też faceta, który moim zdaniem niejeden pożar już w PiS-ie ugasił. Jest niezwykle sprawnym politykiem, bardzo operatywnym, potrafi rozmawiać z opozycją i gdybym był premierem, chciałbym mieć takiego szefa KPRM” – mówił polityk PSL o obecnym szefie KPRM.

Pracę Michała Dworczyka pochwaliła też Katarzyna Lubnauer z KO, życząc mu przy tym sukcesu w koordynacji programu szczepień.

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel tymczasem zwrócił uwagę na zaangażowanie opozycji w promowanie szczepień.

- „Już teraz, ale i na przyszłość chciałbym więc docenić prawie całą opozycję, bo niemal wszyscy politycy – z małym wyjątkiem – apelują do Polaków o szczepienie się na COVID-19. Wielu z nich racjonalnie włącza się w akcję informacyjną w sprawie szczepień i chciałbym ich za to docenić, bo uważam to za sprawę najwyższej wagi” – mówił Fogiel.

Janusz Kowalski z Solidarnej Polski zrobił ukłon w stronę Roberta Winnickiego i Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Nazywając ich „merytoryczną opozycją” zwrócił uwagę na wykonywaną przez nich ciężką pracę oraz wyraził uznanie dla ich wizji gospodarczej. Dodał, że ceni też głos Jana Filipa Libickiego i Andrzeja Grzyba z PSL.

„Za odwagę, przeciwstawianie się jednolitej linii i podejmowanie działań, które wykraczają poza dyscyplinę partyjną” Tomasz Siemoniak z PO wyróżnił lidera Porozumienia Jarosława Gowina.

