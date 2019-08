Św. Jan Paweł II o niepowtarzalnej roli kobiet. Piękne słowa kard. Dziwisza

- Jan Paweł II dostrzegał wyjątkową, niepowtarzalną rolę i powołanie kobiet do współpracy z naszym Stwórcą i Panem do budowania świata bardziej Bożego i bardziej ludzkiego - mówił kard. Dziwisz.

- Dziękuję Księdzu Arcybiskupowi Wiktorowi, Metropolicie Katowickiemu i gospodarzowi dzisiejszej uroczystości, za zaproszenie mnie do Piekar i do przewodniczenia Eucharystii podczas Pielgrzymki Kobiet i Dziewcząt do Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Ilekroć staję na Piekarskim Wzgórzu, uświadamiam sobie, że tyle razy przybywał tu z Krakowa kardynał Karol Wojtyła, zanim został powołany do jeszcze większej służby w Kościele i przeniósł się ze Wzgórza Wawelskiego na Wzgórze Watykańskie. Jestem pewien, że dzisiaj św. Jan Paweł II błogosławi nam z wysoka i wstawia się za nami wszystkimi, za naszymi rodzinami, za Kościołem i światem, w którym żyjemy i podążamy do wieczności - mówił dziś na Wzgórzu Piekarskim kard. Stanisław Dziwisz.