Św. Jan Paweł II może zostać patronem Europy i Doktorem Kościoła

WojtyłaNaPatronaWięzieniaKleroPedofilów 18.10.19 9:32

JanPapaBis ma to jak w banku hehe... Ten Sku... to jakiś polski kleruchacz kompletnie oderwany od rzeczywistości - także tej watykańskiej. W Watykanie już wymietli Wojtyłę do lamusa wstydliwych przypadków. Tylko handlarz resztkami Wojtyły Dziwisz jeszcze próbuje pchać wózek z jego kultem, ale staruchy episkopalne już mu w tym prawie nie pomagają.

Rydzyk też szybko pozbędzie się obciążenia imieniem Wojtyły w swoim koncernie sakro-rozrywki dla radiomaryjnych jędz i dewotów. Zostawi sobie bozię, bo bozia akurat przyznać trzeba zapewne nie okrywała płaszczem swem niebieskiem klero-zbrodniarza Maciela Degollado ani nie całowała się z nim czule. W głębokim odróżnieniu od Wojtyły.

Europa i Wojtyła... Kleruchy z Polski to wyjątkowo bezczelna klika.