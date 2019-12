'Sukces jest nasz!' Nowe informacje ws. udaremnionego przemytu kokainy

Funkcjonariusze KAS i CBŚP przejęli blisko dwie tony kokainy o czarnorynkowej wartości ponad 2 mld zł. Narkotyki wykryto w dwóch kontenerach - oficjalnie z kredą - na statku, który przypłynął do Gdyni z Kolumbii. Jak poinformowała dziś naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, kontenery, w których usiłowano przemycić narkotyki, były bezskutecznie sprawdzane także przez Holendrów, co pokazuje stopień zakamuflowania. I choć polska kontrola nie była pierwszą, to na pewno bardziej rzetelną.