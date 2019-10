Sukces AFD w Turyngii budzi przerażenie ,,politycznych elit''

29.10.19 10:33

- Dla ludzi, którzy przeżyli niemiecki obóz koncentracyjny, ten masowy wzrost zwolenników AfD w Turyngii jest oznaką budzącą znowu strach, że trzeba się obawiać dalszego umocnienia skrajnie prawicowych postaw i tendencji - powiedział Heubner.

Ten szkopski pajac na siłę próbuje zakłamać historię, że niby NSDAP była prawicowa. No cóż lewak żyje na kłamstwie, wszystko, co powie jest kłamstwem a AFD niech ma gdzieś lewackie wycie, bo w tej sytuacji jest znakomicie.

A przy okazji, czy niemieckie argumenty przeciwko AFD nie są praktycznie identyczne z tymi, jakie totalno-tęczowi lewaccy "opozycjoniści" używają w Polsce przeciwko PIS. I wyjaśniła się sprawa uraniłowki wśród lewactwa. Zwyczajnie lewactwo jest tak tępe, ze nie jest w stanie mnożyć pomysły, więc, jak jakiś lewak coś wymyśli, to wswzyscy oddychaja z ulga, że coś można bezwiednie powtarzać.