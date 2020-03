Stypa pożegnalna w Wieliczce: Gersdorf i grupa zauszników

man.of.Stagira 16.3.20 17:14





P a n i Gersdorf zasłynęła TYM, że uznała iż według Immanuela Kanta;



-a- źródłem moralności ludzkości są podmioty empiryczne m e t r y k a l n e -czym zdradziła niską jakość swojego wykształcenia filozoficznego i nieznajomość filozofii moralnej Immanuela Kanta



- b- prawo moralne i prawo pozytywne mają jedno źródło -czym ujawniła całkowitą nieznajomość filozofii politycznej Immanuela Kanta



Słynne; 'Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne w Gersdorf' – pod którym to hasłem Platforma Obywatelska oraz KO, OTUA oraz KOD i RP przechodzą do historii

humanistyki polskiej i zapisali się w dziejach narodu i wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej.



obnażyło to, obecny w PO oraz SLD poziom wykształcenia filozoficznego i etycznego ‘elit’ spod znaku GW, 'celebrytów', ich ‘profesorów’ nie wyłączając takich „tuzów” intelektu jak prof.Obirek czy prof.Hartmann.



ŚMIECH i c h pamięci!



ot,co...