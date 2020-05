Stuhr: Ostatnią złotówkę zarobiłem dwa miesiące temu

Pandemia koronawirusa daje się we znaki wszystkim. Z jednej strony mamy do czynienia z uciążliwymi, ale koniecznymi obostrzeniami, z drugiej zaś – cierpią właściciele restauracji, fryzjerzy czy właściciele pensjonatów, którzy nie mogą zarabiać w tym okresie pieniędzy. Na trudy życia w okresie pandemii narzeka też... Maciej Stuhr. Jego zdaniem wszystko to jest powodem do wprowadzenia stanu wyjątkowego.