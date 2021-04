Strzały w stolicy Teksasu! Są ofiary śmiertelne

Kolejna strzelanina w Stanach Zjednoczonych. Tym razem strzały miały miejsce w stolicy Teksasu, Austin. Według najnowszych doniesień nie żyją trzy osoby.

Polska Agencja Prasowa informuje, że śmiertelnie postrzelone zostały trzy osoby.

Jak czytamy dalej, obecnie nie ma informacji na temat aresztowania kogokolwiek w związku ze strzałami.

We are on scene. This is the current first responder presence on Great Hills Trail in NW Austin. @KVUE https://t.co/nF6foCmMle pic.twitter.com/MBMOyhmNec