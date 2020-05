Straszyli ‘zabójczymi kopertami’, teraz będą zbierać podpisy na nowego kandydata

gen. Franco 15.5.20 12:36

Jakby co do czego to Duda z samego podkarpackiego ma od ręki 100 tys. podpisów. A to tylko w jednym województwie. Ostatnio dostał coś 2 mln a i mógł mieć więcej. Najśmieszniejsze jest to, że PeŁowiaki musiały zmienić kandydatkę. Ot "słuszną linię ma nasza Partia". A podobno to była kandydatka na 102%, zbawienie ludzkości, światłość w każdym domu... Ciekawe co zrobią totalniacy jak nowe rozdanie okaże się "mniej niż zero" w sondażach...