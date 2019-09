Strasburger ostro o zdjęciu ze Schetyną

Gospodarz „Familiady” spotkał się z liderem Platformy Obywatelskiej podczas Europejskiego Festiwalu Konnego we Wrocławiu. Obaj panowie weszli wspólnie do bryczki i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.



Kiedy Schetyna opublikował zdjęcie na Facebooku, szybko odnieśli się do niego internauci. „Widzę Karol ma towarzystwo na poziomie swoich żartów” – stwierdził jeden z użytkowników Facebooka. Inny zapytał jak zdjęcie skomentuje prezes TVP Jacek Kurski.



Strasburger postanowił odnieść się do komentarzy.



"Nie widzę powodu, dla którego miałbym kogokolwiek unikać z powodów politycznych, bo ja jestem ponad to, może na tym polega klasa i szlachetność człowieka. Nie biorę udziału w żadnej kampanii (nikogo) i samo zdjęcie jest pamiątką ze wspólnej przejażdżki bryczką"-mówił dla WP prowadzący.