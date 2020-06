Strajk przedsiębiorców po raz pierwszy bez zatrzymań

Leszek 6.6.20 20:25

Vaclav Klaus: Unia Europejska wykorzystuje epidemię do tworzenia superpaństwa

2020-06-6

Były czeski przywódca skrytykował w wywiadzie dla katolickiego portalu La Nuova Bussola Quotidiana nadużywanie przez rządy epidemii do wprowadzania surowych ograniczeń społecznych. Zaznaczył, że o ile na początku rozprzestrzeniania się wirusa, gdy nieznane było jego faktyczne oddziaływanie i szkodliwość, było to jakoś uzasadnione, to już wraz z upływającymi tygodniami sytuacja miała się inaczej.



Klaus ocenił, że społeczeństwa padły ofiarami „sztywnego i nieelastycznego” postępowania różnych rządów. Według dawnego premiera i prezydenta Czech, ludzie powinni się sprzeciwić nadmiernym środkom podjętym przez władze.



– Powinni powiedzieć „nie” wykorzystaniu epidemii COVID do przekształcenia naszego, wciąż stosunkowo wolnego społeczeństwa w „Nowy wspaniały świat” Aldousa Huxleya lub też jego prawdziwy wariant, zastosowany w dzisiejszych Chinach. Trudno już będzie przywrócić normalną sytuację a to bardzo podoba się rządom – powiedział były polityk.



Vaclav Klaus zwrócił uwagę na tendencje, jakie zaznaczyły się podczas epidemii w decyzjach i inicjatywach Unii Europejskiej. Chodzi między innymi o przedsięwzięcie ogłoszone przez Ursulę von der Leyen 27 maja, czyli olbrzymi „fundusz ożywienia”. Wieloletni czeski przywódca uznał to za bardzo wymowne.