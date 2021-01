Strajk Kobiet odpowiada na uzasadnienie TK i zapowiada ,,piekło’’

Jest już odpowiedź tzw. Strajku Kobiet na opublikowane dziś uzasadnienie wyroku TK ws. tzw. aborcji eugenicznej. Jeszcze dziś mają odbyć się manifestacje przed gmachem Trybunału, a proaborcyjne aktywistki zapowiadają „piekło”.

- „Wszystkie/wszyscy o 18.30 pod Trybunałem na Szucha. Wydrukowali uzasadnienie, chcą drukować wyrok. Zróbmy im piekło, które zapamiętają do końca życia” – czytamy na profilu #StrajkKobiet.

Wszystkie/wszyscy o 18.30 pod Trybunałem na Szucha.

Wydrukowali uzasadnienie, chcą drukować "wyrok".

Zróbmy im piekło, które zapamiętają do końca życia. — #StrajkKobiet (@strajkkobiet) January 27, 2021

Manifestacje w Warszawie mają rozpocząć się o 18:30. Zwolennicy aborcji chcą protestować też w innych miastach, jak np. w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi czy Wrocławiu.

Po publikacji uzasadnienia wyroku konferencję zwołały liderki tzw. Strajku Kobiet, które wezwały do uczestnictwa w nielegalnych demonstracjach. Marta Lempart zapowiedziała też, że jeśli Kancelaria Premiera opublikuje wyrok, złoży zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na nadużyciu uprawnień.

- „Wychodzimy. Odbieramy (publikację uzasadnienia – red.) jako totalną potwarz, taki ruch, po 22 października, który był zupełnie cynicznym, trudno to nawet nazwać” – mówiła Klementyna Suchanow.

- „Po tylu dniach protestów, po mobilizacji (...) to jest coś... dotychczas nazywaliśmy to wojną, to wykracza poza to” – dodawała aktywistka.

