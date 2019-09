Steinmeier: Nie chcemy ,,gubić się'' w debacie o reparacjach

KKK 18.9.19 15:36

Reparacje wojenne od Niemców, lewaccy debile, to pieniądze, które będą przeznaczone dla was czerwonych tępaków i tęczowych zboczków. Otórz, za te pieniądze PIS kupi dla was jedną z greckich wysp i zapewni wam darmową podróż na tą wyspę (one way ticket). Tam będziecie budować własne, równe społeczeństwo, własną liberalną politykę, waszą wolność i demokrację, waszą wiarę w neomarksistowską ideologię .....

#"SilniejsiRazem"