Staszewski zawiedziony spotkaniem z prezydentem.

Zephyr 17.6.20 17:28

Pewnie byłby zadowolony, gdyby jego zrobiono prezydentem. Czy to są normalni ludzie? Tylko żądania. A może warto powiedzieć za klasykiem: nie pytaj co Polska może dać tobie, ale co ty możesz dać Polsce. I przestanie już pokazywać tych pseudo celebrytów i domorosłych mądrusiów, którym zawsze czegoś brakuje i ciągle się coś nie podoba.