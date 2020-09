Staszewski przykręca kolejną tablicę i atakuje Kościół

Na dzisiejszą debatę w PE dot. rzekomych „Stref wolnych od LGBT” w Polsce duży wpływ miały akcje homoaktywisty Barta Staszewskiego, który przykręcał tablice z takim właśnie napisem przy nazwach polskich miejscowości. Publikując później zdjęcia ze swoich poczynań z anglojęzycznym komentarzem, zapomniał dodać, kto ich twórcą. Teraz swoją tablicę aktywista przykręcił przy figurze Matki Bożej.

Dziś w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata nad raportem Komisji LIBE, według którego w Polsce łamane są zasady praworządności. Eurodeputowani mają podjąć również temat tzw. „Stref wolnych od LGBT”. Poza aktywnością polskiej opozycji na przekonanie europejskich polityków o rzekomej dyskryminacji mniejszości seksualnych w Polsce duży wpływ mają akcje przeprowadzane przez aktywistę LGBT Barta Staszewskiego.

To właśnie on zamieszcza swoje tabliczki z napisem „Strefa wolna od LGBT”. Później zdjęciami ze swojego „happeningu” chwali się w mediach społecznościowych. Chociaż w Polsce wszyscy już wiedzą, że to właśnie on jest odpowiedzialny za nielegalne umieszczanie tych tabliczek, nie wszyscy wiedzą o tym za granicą. Dlatego aktywista, udostępniając zdjęcia z opisem w j. angielskim, nie wspomina o ich autorze, aby wzbudzić wśród europejskich czytelników przekonanie, że tabliczki te zamieszczone zostały przez polskie władze. Na swoje przedsięwzięcie fundusze Bart Staszewski zbiera w Intermecie, gdzie na jednej ze zbiórek zebrał już ponad 15 tys. zł.

Dziś homoaktywista postanowił zaatakować Kościół katolicki. Swoją tabliczkę przykręcił przy wjeździe do miejscowości Gromnik, obok figury Matki Bożej. W mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie z angielskim wpisem następującej treści:

- „Dziś kolejna strefa wolna od LGBT. Obrzydliwy akt w Gromniku nadal obowiązuje! Jesteśmy ludźmi, a nie ideologią! Na zaproszenie polskich kościołów episkopatów w całej Polsce zbieramy podpisy w ramach projektu zakazującego m.in. parad dumy. Haniebny Kościół bez Boga”.

Today another LGBT-free zone. Disgusting act in Gromnik city is still valid! We are people not an ideology!! By invitation of Polish episcopate churches in all the Poland collect signatures under the project that ban a.o pride parades. Shameful Church without God pic.twitter.com/nMPJ1gbX0E