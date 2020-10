Stany Zjednoczone: Nowenna do Duch Świętego przed wyborami prezydenckimi

Konferencja Episkopatu USA ponownie zaproponowała katolikom, aby wzięli udział we wspólnej modlitwie za zbliżające się wybory prezydenckie oraz w innych intencjach związanych z życiem społecznym kraju. „Nowenna wyborcza” odmawiana online od przyszłego poniedziałku ma być także okazją do pogłębionej refleksji i prośby o światło Ducha Świętego w tym przedsięwzięciu.

Propozycja „nowenny wyborczej” jest dobrze znana amerykańskim katolikom. Już w 2016 roku Konferencja Episkopatu USA zaproponowała taką samą inicjatywę. Biskupi zachęcają, aby wierni w swojej modlitwie dobrze rozeznali swój głos, przy głębokim zrozumieniu nauki Kościoła. Modlitwa do Ducha Świętego ma służyć, aby każdy katolik w wolności nabrał wewnętrznego przekonania do doktryny, a nie tylko ślepo się jej podporządkowywał.

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 3 listopada. Nowenna rozpocznie się w przyszły poniedziałek i przez dziewięć kolejnych dni można się zalogować na stronie www.usccb.org/2020-election-novena, aby otrzymywać wiadomość z intencjami na dany dzień.

Intencje modlitewne zaproponowane przez biskupów odzwierciedlają troskę Kościoła o społeczeństwo amerykańskie. Pierwszego dnia wierni będą się modlić, aby polityczne zaangażowanie katolików w tym czasie pandemii opierało się na wierze. Następnie będą prosić o pokój w społeczeństwie oraz o uleczenie z rasizmu, ponieważ rok 2020 naznaczony był napięciami na tle rasowym po śmierci George'a Floyda w policyjnej interwencji 25 maja. Intencje na kolejne dni to między innymi: o lepsze zrozumienie „moralnych i etycznych konsekwencji decyzji politycznych” i do podjęcia decyzji głosowaniu; aby wybrani przedstawiciele „bronili godności każdego życia ludzkiego”; aby katolicy dobrze zapoznali się z nauką społeczną Kościoła; o „godność osoby ludzkiej i dla wspólnego dobra”. Ósmy dzień nowenny będzie poświęcony wolności religijnej i obowiązkowi katolików, by ją bronić.

Nowenna jest dosyć prosta: zaprasza do modlitwy Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Gloria w wyznaczonych intencjach, które po logowaniu na podanej wyżej stronie, będą przychodzić na wskazany adres e-mail.

Vaticannews.va/Eryk Gumulak SJ – Watykan