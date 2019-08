Stanisław Piotrowicz pozwie Joannę Muchę? Żąda sprostowania i przeprosin

Chodzi o wpisy Muchy, w których ta oskarżała małżonkę Piotrowicza o rzekomo „nielegalne otrzymanie leku”. Wszystko zaczęło się w momencie, gdy media zażądały, aby poseł PiS wyjaśnił, dlaczego leciał rządowym samolotem z marszałkiem Kuchcińskim. Piotrowicz wyjaśniał, że chodziło o przewóz głęboko zamrożonych lekarstw dla żony z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii z osocza jej krwi. Konieczny był szybki transport, ponieważ rozmrożony lek nadawał się do wyrzucenia.

„Pięćset ampułek leku otrzymała żona posła Piotrowicza wychodząc ze szpitala. To nielegalne. Domagamy się informacji, jaki to szpital, jaki lek, kto przekazał lek żonie posła. Zawiadomienie do prokuratury i natychmiastowa kontrola NFZu w szpitalu. A w aptekach leków brak...”.