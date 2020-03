Stanisław Karczewski: Sejm i Senat mogą się stać polskim Wuhan. PO nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia!

ABC 27.3.20 9:12

Do 10 maja jest jeszcze 1,5 miesiąca.To kawał czasu,jeżeli to się nie uspokoi to musimy nauczyć się z tym żyć.Nie można ciągle siedzieć w domu.Zobaczymy jak to się będzie rozwijać w Polsce.Na razie jest nasilenie,dalej zobaczymy.Uważam ,że na ten czas debata w Sejmie powinna być zdalna.