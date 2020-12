Stanisław Karczewski już się zaszczepił. ,,To jedyna droga do powstrzymania pandemii''

„Nawet przed chwileczką sprawdzałem. Miejsce wkłucia nie widać, nie dostrzegłem. Także nie mam żadnych śladów ani miejscowych ani ogólnych. Czuję się bardzo dobrze” – powiedział senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski, który już zaszczepił się przeciwko Covid-19.

W rozmowie na antenie TVP Info podkreślał:

„Wiele osób szczepi się na świecie, w USA to ponad 1 mln osób, na świecie to już ponad 4 mln. Nie docierają do nas informacji o groźnych, masowych powikłaniach. W USA, Wielkiej Brytanii szczepią się i zachęcają nas, by się szczepić. Przeszedłem już tę chorobę i muszę przyznać, że jest ona nieprzyjemna, uciążliwa i nieobliczalna. Warto się zaszczepić, podnieść swoją odporność”.

Dodał, że zachęcał i będzie zachęcał do szczepień przeciwko koronawirusowi, ponieważ:

„[…] są jedyną taką drogą do tego, abyśmy powstrzymali pandemię”.

