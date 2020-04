,,Stan nadzwyczajny'' nie służy do ,,przenoszenia wyborów''

Artur 4.4.20 11:34

Problem polegać może na tym że Gowinowi nie pasuje rząd PiS i wciąż ma układy z PO. Nie chce dopuścić do powtórnego wyboru Dudy. A w przypadku wyboru Dudy nie chce rządu PiS.

Dlatego myśli o wyjściu z koalicji. Jego problem polega na tym że poza PiS nikt go może już nie chcieć. Waląca się i skompromitowana PO i KO nie ma już nic do zaproponowania ludziom - tam wszyscy żrą się ze sobą. PO za sprawą Kidawy i Budki ponieśli już straszliwą porażkę, stali się partyjką kabaretową.

Z tego może wyjść supermoc PiS bo wyborcy Gowina to w rzeczywistości ludzie którzy popierają PiS i nie chcą mieć w Polsce bałaganu. Kaczyński Morawiecki i Duda może nie wszystkim pasują ale wszyscy widzą że na nich można polegać w trudnych chwilach. Zdali egzamin na 5+. Do czego zdolna jest PO mając niekoronowanego króla, regenta z ramienia Niemiec, zdrajcę na swoim czele - już wiemy znane powiedzenia:" woda ma to do siebie że przypływa i odpływa" dziś brzmiałoby tak: " wirus ma to do siebie że przychodzi i odchodzi".