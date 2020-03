Stan epidemii. Galerie handlowe. Nowe zasady funkcjonowania

Wojciec 21.3.20 11:26

Co kościół zrobił w obliczu dzisiejszej sytuacji? Ile zakupił respiratorów,rękawic czy masek? Naród ich finansował.

Co robią księża?

Kościoły puste, więc mogli by w wolnym czasie pomagać w szpitalach, sklepach spożywczych.

Mogli by robić zakupy dla starszych osób itd.