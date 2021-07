Środa odleciała w czwartek: ,,Polska należy wreszcie do Piotrowicza, Przyłębskiej, Prezesa i - pomału – Rosji’’

Po wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego ws. wyższości polskiej Konstytucji nad prawem unijnym po stronie szeroko pojętej tzw. totalnej opozycji z całą gromadką sprzyjających jej mediów, autorytetów i nawet „prawników” oraz innych akolitów, steki bzdur wylały się do mediów, chociaż głównie społecznościowych. Jednym z takich przykładów może być niezastąpiona orędowniczka walki o prawa dla karaluchów i innych zwierząt, dla których widziałaby np. status uchodźcy, Magdalena Środa.

Oczywiście nie brakuje też zwykłych antyPiSowców zamkniętych w swoich szczelnie zabetonowanych bańkach informacyjnych.

- Bodnar skończył swą misję, Polska należy wreszcie do Piotrowicza, Przyłębskiej, Prezesa i - pomału – Rosji – napisała w czwartek na Facebooku prof. Środa.

- TVP zaraz rozgłosi tę radosną wieść w swój subtelny, łopatologiczny sposób. Nareszcie jesteśmy krajem, gdzie są przejrzyste podziały: na obywateli PiS i na drugi sort, który praw jest pozbawiony – czytamy dalej.

- Prawa człowieka? To wymysł zachodnich wrogów. Demokracja - to utrata niepodległości. Razem z haniebnym wyrokiem TK zaczynamy być krajem barbarzyńskim zależnym od Rosji, no i coraz szybciej podporządkowanym standardom komunistycznych zasad panowania i podległości. Piotrowicz, Pawłowicz, Kurski - zachwyceni! - żali się Środa… w czwartek.

mp/facebook/magdalena środa