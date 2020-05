Środa o Janie Pawle II: Był Kaczyńskim Kościoła katolickiego

Roman 19.5.20 12:59

Ze słów pani Magdaleny Środy wynika, że uważa, iż wie lepiej co dla kościoła jest dobre i jak powinien on wyglądać i funkcjonować, a nawet kto jest jego dobrym a kto złym hierarchą. Nie jest to jednak niestety odzwierciedlenie jej znajomości kościoła lecz tylko forma wyrażenia do niego nienawiści a w najlepszym razie wielkiej niechęci. Nie musi uznawać autorytetu Jana Pawła II, lecz nie musi go również obrażać. Jest to przykład typowej asymetrii pomiędzy własną postawą i działaniami a oczekiwaniami takiego zachowania od innych. To jest profesorska postawa na miarę Senyszyn, Hartmana i zapewne jeszcze kilku innych czerwonych rodów.