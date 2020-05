Spychalski: Opozycja chce wymienić kandydata w wyborach prezydenckich

Glaudiusman 11.5.20 9:16

Oni być może i by chcieli wymienić tą swoją niedorajdę na kogoś innego, ale mają taki problem, że nie mają nikogo godnego tego urzędu. Same pokraki fizyczne i umysłowo-polityczne. Nie nadają się ani do mikrofonu, ani tym bardziej na wizję. Żałosne kreatury.