Spychalski o Kosiniaku-Kamyszu: popychadło Tuska

MT 2.3.20 10:32

Wszyscy ci kandydaci z ugrupowań "totalnych" to tylko tuskowe popychadła, które Tusk usiłuje zjednoczyć w bezpardonowej walce przeciwko PIS. To Tusk władczo im wyznaczył te role i oni posłusznie jako tuskowe kundle je odgrywają.



Skoro już mowa o Kosiniaku, nikt o zdrowych zmysłach i elementarnej pamięci nie zaprzeczy, że to nieszczęśliwie głupawy Kosiniak przecież przez 8 lat szkodliwego dla Polski i Polaków nierządu Tuska odgrywał rolę czołowego tuskowego popychadła. Kazali mu przygotować podniesienie Polakom wieku emerytalnego - posłusznie przygotował i wdrożył, Tusk kazał mu przygotować przywłaszczenie kasy Polaków zgromadzonej w OFE - Kosiniak posłusznie wykonał. I to jedynie za marny fotel wicepremiera.



Inny z tuskowych sługusów, chyba niejaki Graś, sam przecież przy wódzie bełkotał, że Kosiniak usłużnie wykonał najtrudniejsze dla Tuska sprawy społeczne. No to był Kosiniak tuskowym popychadłem, czy tylko dziś Kosiniak nie chce już o tym mówić, ponieważ Tusk wmówił mu, że usadzi go pod żyrandolem ?



Tak czy owak, Kosiniak jest nikim i takim pozostanie chyba, że po tych wyborach stanie się jeszcze większym nikim. Na polskiej wsi tylko z pogardą wspomina się czasy kosiniakowego i PSL-ZSL-owskiego służalstwa. Trzeba być nawiedzonym idiotą, by twierdzić, że tak nie jest. Kosiniak i zieloni są na polskiej wsi zupełnie nikim. wspiera ich jedynie topniejący z wyborów na wybory elektorat składający się z urzędników umocowanych przez lata przez PSL-ZSL w administracji samorządowej i rządowej, agencjach, spółkach etc.



W tej bandzie nie ma żadnej idei ważnej dla Polski i Polaków. Ich organizacyjnym hymnem jest ponadczasowa dla Polaków "Rota" Konopnickiej a z jej słowami na obłudnych pyskach potrafią ściskać się z PRL-owskimi komunistami i tęczowymi burzycielami.



W świadomości Polaków takie kreatury jak Kosiniak są i pozostaną już na zawsze nikim. Nie, przepraszam, dla pewnej nawiedzonej idiotki Kosiniak jest tygryskiem. I to chyba komuś tak nikczemnemu w polskiej polityce powinno wystarczyć.