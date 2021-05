Spychalski nt. ustaleń ,,Gazety Polskiej” o Trzaskowskim: To powinno być w sposób jednoznaczny wyjaśnione

- Niezależnie od tego, czy finansowany przez Niemców Campus dla polskiej młodzieży był właśnie efektem tych rozmów, nie jest to jedyna związana z niemieckimi pieniędzmi inicjatywa, w której uczestniczy Trzaskowski – czytamy na łamach najnowszego wydania „Gazety Polskiej” w tekście „Dziedzic pruski”.

Do tekstu wskazującego wyraźne związki Rafała Trzaskowskiego niemieckim kapitałem odniósł się w programie #Jedziemy Michała Rachonia na antenie TVN Info rzecznik prezydenta Błażej Spychalski wskazując, że Trzaskowski jest obecnie jednym z „najbardziej prominentnych polityków największej partii opozycyjnej”.

- Jeżeli jego przedsięwzięcie jest finansowane przez podmioty w innym państwie, to naprawdę budzi to zdziwienie i powinno to być w sposób jednoznaczny wyjaśnione – podkreślił Spychalski.

mp/gazeta polska/niezalezna.pl